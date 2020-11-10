أمطار رعدية على 8 ولايات بداية من اليوم

أصدرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء،تنبيها بتساقط أمطار رعدية على 8 ولايات.

وأوضحت المصالح أن التنبيه يخص 3 ولايات جنوبية وهي : بشار، البيض والنعامة.

ومن المتوقع أن تتراوح كمية الأمطار المتساقطة مابين 10 و15 ملم محليا،وهذا بداية من صبيحة اليوم إلى غاية التاسعة ليلا.

كما تسعرف الولايات الشمالية الشرقية تساقط أمطار رعدية بداية من التاسعة ليلا إلى غاية السادسة من صبيحة يوم الغد الأربعاء.

الولايات المعنية هي: البويرة، تيزي وزو، جيجل، سطيف و برج بوعريريج.

وستصل كمية الأمطار المتساقطة إلى 15 ملم محليا.