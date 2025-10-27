إعــــلانات
أمطار رعدية على 9 ولايات اليوم

بقلم عايدة.ع
  • 2037
  • 0

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، باستمرار تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الإثنين.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها من استمرار تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا إلى غاية منتصف نهار اليوم الإثنين. وهذا على ولايات سيدي بلعباس، معسكر، وهران، عين تموشنت، عين الدفلى والمدية.

كما أفاد تنبيه آخر، بتساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا بداية من الساعة 15:00 من زوال اليوم ويستمر التساقط إلى غاية منتصف الليل.

والولايات المعنية بهذا التنبيه هي باتنة، خنشلة وبسكرة.

