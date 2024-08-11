أمطار رعدية غدا الإثنين على هذه المناطق

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على المناطق الداخلية للوطن.

وحسب بيان لذات المصالح، ستعرف المناطق الساحلية غدا الإثنين، طقس مشمس، وطقس حار على المناطق الشرقية. وأمطار رعدية على المناطق الداخلية.

وستتراوح درجات الحرارة بين 34 و43 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 38 و43 درجة بالمناطق الداخلية.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف رعود مع أمطار على أقصى الجنوب، وستتراوح درجات الحرارة بين 37 و47 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50كلم/سا مع تطاير الرمال.