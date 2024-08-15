أمطار رعدية غدا الجمعة على هذه المناطق

تشير توقعات حالة الطقس ليوم غد الجمعة، إلى تساقط أمطار رعدية على وسط وشرق الوطن. فيما سيكون الطقس مشمسا على الولايات الغربية، وحارا على وسط الصحراء.

كما سيتم تسجيل رعود على شمال الصحراء والواحات، ورعود مع امطار على أقصى الجنوب.

وتتراوح درجات الحرارة بين 23و37 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 25و36 درجة بالمناطق الداخلية، وبين 39و48 درجة بالمناطق الجنوبية.

وتصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا على المناطق الشمالية، وعلى الجنوب مع تطاير الرمال.

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حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية معتبرة على الولايات الشمالية والجنوبية للوطن إلى غاية يوم غد الجمعة.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذرت من رعود و امطار بداية من منتصف نهار اليوم الخميس إلى غاية صبيحة يوم غد الجمعة.

وسيخص تساقط الأمطار ولايات سوق اهراس، برج بوعريريج، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو. باتنة، عنابة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجيل، سكيكدة. بسكرة، الطارف، بومرداس، البويرة، الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، تمنراست، ان قزام، برج باجي مختار.

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