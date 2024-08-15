أمطار رعدية غدا الجمعة على هذه المناطق
تشير توقعات حالة الطقس ليوم غد الجمعة، إلى تساقط أمطار رعدية على وسط وشرق الوطن. فيما سيكون الطقس مشمسا على الولايات الغربية، وحارا على وسط الصحراء.
كما سيتم تسجيل رعود على شمال الصحراء والواحات، ورعود مع امطار على أقصى الجنوب.
وتتراوح درجات الحرارة بين 23و37 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 25و36 درجة بالمناطق الداخلية، وبين 39و48 درجة بالمناطق الجنوبية.
وتصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا على المناطق الشمالية، وعلى الجنوب مع تطاير الرمال.
طالع أيضا:
حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية معتبرة على الولايات الشمالية والجنوبية للوطن إلى غاية يوم غد الجمعة.
وفي تنبيه لذات المصالح، حذرت من رعود و امطار بداية من منتصف نهار اليوم الخميس إلى غاية صبيحة يوم غد الجمعة.
وسيخص تساقط الأمطار ولايات سوق اهراس، برج بوعريريج، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو. باتنة، عنابة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجيل، سكيكدة. بسكرة، الطارف، بومرداس، البويرة، الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، تمنراست، ان قزام، برج باجي مختار.
طالع أيضا:
بسبب الأمطار.. سيارات عالقة وإنقاذ عائلات بأكملها
تسببت التقلبات الجوية الأخيرة والأمطار الغزيرة التي عرفتها الولايات الداخلية للوطن في ارتفاع منسوب المياه وغلق العديد من الطرقات والمحاور.
وحسب الحصيلة اليومية لمصالح الحماية المدنية، إثر التقلبات الجوية، فقد تم بولاية تبسة بلدية الونزة إخراج سيارتين عالقتين في الوحل بحي 08 ماي وحي البياضة دون تسجيل أي خسائر بشرية. كما تم امتصاص مياه الأمطار من داخل 03 منازل بكل من حي البياضة ،حي المركزي وحي باديس.
وفي ولاية المسيلة وبلدية عين الملح، تم إخراج شاحنة عالقة بالوحل بمنطقة وارير دون تسجيل أي خسائر بشرية. أما بولاية أم البواقي وفي بلدية عين الكرشة، تم إخراج سيارتين محصورتين بمياه الأمطار بالطريق الوطني رقم 100. وإنقاذ عائلة مكونة من ثلاث أفراد كانت على متن شاحنة عالقة بالوحل. أما في بلدية سوق النعمان، فقد تم امتصاص مياه الأمطار من داخل منزل بحي سيغي عيسى.
من جهتها مصالح الدرك الوطني أعلنت اليوم الخميس عن عودة حركة المرور الى طبيعتها بالطريق الوطني المزدوج رقم 100 في شطره الرابط بين بلديتي عين كرشة و عين مليلة بالمكان المسمى كسار الطواجن بلدية الحرملية الذي كان مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.
طالع أيضا
رعود وأمطار إلى غاية الجمعة على 28 ولاية
حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية معتبرة على الولايات الشمالية والجنوبية للوطن إلى غاية يوم غد الجمعة.
وفي تنبيه لذات المصالح، حذرت من رعود و امطار بداية من منتصف نهار اليوم الخميس إلى غاية صبيحة يوم غد الجمعة.
وسيخص تساقط الأمطار ولايات سوق اهراس، برج بوعريريج، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو. باتنة، عنابة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجيل، سكيكدة. بسكرة، الطارف، بومرداس، البويرة، ال