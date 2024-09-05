أمطار رعدية غدا الجمعة على هذه المناطق

تشير توقعات حالة الطقس ليوم غد الجمعة إلى تساقط امطار رعدية على المناطق الداخلية وعلى بشار ووسط الصحراء والواحات. وعلى السواحل الوسطى والشرقية خلال المساء.

كما ستشهد المناطق الساحلية الشرقية طقسا جد حار، فيما سيعرف أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي تساقط امطار رعدية.

وتتراوح درجات الحرارة بين 33و39 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 31 و41 درجة بالمناطق الداخلية، وبين 30و41 درجة بالمناطق الجنوبية.

وتصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا على الشمال وإلى 50كلم/سا على الجنوب.