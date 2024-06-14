أمطار رعدية غدا السبت على هذه المناطق

تشير توقعات حالة الطقس ليوم غد السبت إلى تساقط امطار رعدية على المناطق الغربية والوسطى والجنوب الغربي. فيما ستكون الاجواء مغشاة على المناطق الشرقية. والطقس جد حار على المناطق الجنوبية.

وتصل سرعة الرياح إلى 50كلم/سا على المناطق الشمالية، فيما تصل إلى 60كلم/سا على الجنوب مع تطاير الرمال.

وتتراوح درجات الحرارة بين 30و35 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 32و41 درجة بالمناطق الداخلية، وبين 36و49 درجة بالمناطق الجنوبية.