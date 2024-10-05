أمطار رعدية غدا وأجواء جد حارة بداية من الإثنين

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، عودة الأجواء المستقرة لتعم أغلب مناطق الوطن بداية من اليوم السبت، مع تسجيل تساقط بعض الأمطار الرعدية بعد الظهيرة بالمدن الداخلية غدا الأحد.

وحسب ذات المصالح، ستعرف الساعات القليلة القادمة، ارتفاعاً محسوساً في درجات الحرارة، بداية من يوم الإثنين، لتكون غير فصلية وغير اعتيادية عبر مختلف المناطق الشمالية والجنوبية.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة، إلى 35 درجة بالمناطق الشمالية و45 درجة بالمناطق الجنوبية.

كما توقعت مصالح الأرصاد الجوية، أن تستمر الأجواء الصيفية والحارة على المناطق الشمالية، إلى غاية نهاية الأسبوع.

وبالنسبة لحالة الطقس يوم غد الأحد، ستكون الأجواء مستقرة، باستثناء بعض السحب السفلى والتي ستكون مصحوبة ببعض قطرات الأمطار بالمدن الداخلية الغربية.

فيما سيستمر تساقط الأمطار، يوم الإثنين، بغرب ووسط البلاد، أما يوم الثلاثاء، فسيعرف تساقط بعض الزخات المطرية الخفيفة بسواحل الشلف ومستغانم.

وأضافت ذات المصادر، أن ما يميز الأجواء خلال الأيام القادمة، هو ارتفاع درجات الحرارة إلى غاية 35 درجة بالسواحل، وستصل إلى 38 درجة و40 درجة، بولايات معسكر والشلف وسيدي بلعباس والمدية والجلفة.