أمطار رعدية غزيرة إلى غاية صبيحة الجمعة!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة. على الولايات الشرقية والغربية للوطن إلى غاية صبيحة يوم الجمعة.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة على ولايات الطارف، سكيكدة، عنابة وجيجل إلى غاية منتصف نهار اليوم الخميس.

كما حذرت في تنبيه آخر من تساقط أمطار رعدية غزيرة بداية من منتصف الليل الى غاية صبيحة الجمعة على ولايات سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، وتلمسان.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور