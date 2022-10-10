نبهت مصالح الأرصاد الجوية من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة إلى غاية منتصف الليل على 34 ولاية.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس، بجاية، جيجل، تيزي وزو، عنابة، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة، البليدة، المدية، البويرة.

بالاضافة الى ولايات سعيدة، النعامة، معسكر، عين الدفلى، الشلف، المسيلة، البيض، الأغواط. سيدي بلعباس، تيسمسيلت، غليزان، تيارت، الجلفة، ميلة، أم البواقي، باتنة، قالمة، سوق أهراس، برج بوعريريج، سطيف، أولاد جلال.

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