أمطار رعدية غزيرة.. الحماية المدنية تحذّر!

دعت مصالح الحماية المدنية، كل المواطنين إلى التقيد بالإرشادات الوقائية لتفادي مخاطر السيول والفيضانات، نظرا للتقلبات الجوية التي تشهدها مختلف ولايات الوطن والمصحوبة بأمطار رعدية غزيرة.

وحرصا على أمن وسلامة المواطنين، دعت مصالح الحماية المدنية المواطنين التقيّد بالإرشادات الوقائية. لتفادي مخاطر السيول والفيضانات، والابتعاد قدر الإمكان عن مجاري الأودية والسيول.

كما أكدت على تجنب محاولة قطع الطرقات التي غمرتها المياه سواء سيرا على الأقدام أو باستعمال مختلف المركبات. بالإضافة إلى عدم لمس الأعمدة والأسلاك الكهربائية تفاديا لخطر الصعقات.

وفي ذات السياق، دعت مصالح الحماية المدنية إلى مراقبة الأطفال والحرص على بقائهم في المنازل مع تفادي تركهم بمفردهم بالخارج.

