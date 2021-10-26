أمطار رعدية غزيرة اليوم الثلاثاء في هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها. من إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة وجاء في التنبيه أن الولايات المعنية: عنابة والطارف.

وأضاف نفس المصدر . أن كمية الأمطار قد تتعدى 30 ملم محليا الأمطار. حيث ستستمر في التساقط إلى غاية منتصف نهار اليوم الثلاثاء.

وجاء في تنبيه ثان، أن مصالح الأرصاد الجوية حذّرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد، أما الولايات المعنية: تلمسان، سيدي بلعباس، الأغواط، تيارت، البيض، سعيدة، النعامة، معسكر وبشار.

وحسب ذات الصدر ، الأمطار متوقعة بداية من منتصف نهار اليوم الثلاثاء إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء.