أمطار رعدية غزيرة اليوم على 22 ولاية!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية على الولايات الشرقية والداخلية اليوم الأربعاء.

وحسب تنبيه لذات المصالح، ستخص الأمطار ولايات النعامة، سعيدة، البيض، تيارت، الأغواط، غرداية، الجلفة، المسيلة، بسكرة، المغير، برج بوعريريج. اولاد جلال، سطيف، باتنة، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، أم البواقي، تبسة، وخنشلة.

كما أن تساقط الأمطار سيكون بداية من 15 سا إلى غاية السادسة من صبيحة يوم غد الخميس.

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