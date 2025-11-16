أمطار رعدية غزيرة بداية من الإثنين

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على الولايات الشمالية للبلاد بداية من يوم غد الإثنين.

وحسب تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، ستشهد ولايات عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت، تلمسان، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، المدية، البليدة، عين الدفلى، تيسمسيلت، غليزان، معسكر، المسيلة، الجلفة، تيارت، الأغواط، سعيدة، سيدي بلعباس والنعامة، تساقط أمطار رعدية غزيرة.

