أمطار رعدية غزيرة بداية من الثانية زوالا في هذه المناطق

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على بعض المناطق الشمالية. كما أشارت المصلحة ذاتها، أن الأمطار مرتقبة بداية من الثانية زوالا إلى غاية العاشرة ليلا من يوم الخميس.

وعن الولايات المعنية بتساقط أمطار رعدية التي ستتعدى 40 ملم محليا، ذكرت النشرية، كل من تبسة، خنشلة، باتنة، أم البواقي. إضافة إلى قالمة، قسنطينة، وميلة.

الحماية المدنية تدعو الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين للرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر خاصة عند تردي الأحوال الجوية. والذي يميزه تساقط أمطار غزيرة قد تؤدي الى وقوع ضحايا جراء الفيضانات او السيول الجارفة.

وحذرت المديرية المواطنين من قطع السيول والوديان، والسباحة في مجرى السيول وتفادي قطع السيول الجارفة بالسيارات والإبتعاد عن الوديان وحوافها.

وشددت الحماية المدنية على مراقبة الأولاد، والحرص على عدم تواجدهم بالوديان والسباحة فيها وفي البرك المائية والسدود. والحذر من الأسلاك الكهربائية، التي بإمكانها أن تسقط بفعل الرياح القوية

ودعت المديرية المواطنين للإتصال بمصالحها في حالة خطر عبر الرقم الأخضر “1021” و رقم النجدة “14”.

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الأمطار تتسبب في فيضانات عارمة

تسببت أمطار غزيرة المتساقطة السبت الماضي في حدوث سيول وفيضانات أدت إلى فقدان 3 أشخاص وخسائر مادية معتبرة.

وكشفت مصالح ولاية الجزائر، أن كمية الأمطار المتساقطة كانت فوق معدلها حيث سجلت على بلدية درارية حوالي 144 ملم. وهو رقم قياسي أكثر من تلك المسجلة في بوزريعة خلال فيضانات باب الوادي سنة 2001 والتي بلغت 132 ملم. إضافة إلى عين البنيان 126 ملم. بابا حسن 100 ملم. القبة 88 ملم. خروبة 76 ملم، تافورة 64 ملم، برج الكيفان 63 ملم، باب الزوار 41 ملم، رويبة 28 ملم، عين طاية 23 ملم.

وأضافت ذات المصالح، أنه تم تسجيل معدلات تساقط كبيرة بالمناطق الغربية للعاصمة مقارنة بالشرقية. كما أن تم تسخير مجهودات من طرف الحماية المدنية، أسروت، الاشغال العمومية والموارد المائية مجندة لمواجهة التقلبات الجوية.

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