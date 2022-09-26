أمطار رعدية غزيرة بداية من السادسة مساء على هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، في العديد من ولايات الوطن. وهذا بداية من منتصف النهار إلى غاية التاسعة ليلا.

كما ذكر تنبيه من المستوى الأول للمصلحة ذاتها، أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من الأغواط، المسيلة. إضافة إلى الجلفة، البيض، النعامة، أولاد جلال.

وفي تنبيه بحري لها، حذرت المصلحة، من هبوب رياح قوية وأمواج عالية على اغلب الشريط الساحلي. وهذا بداية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثالثة من فجر الثلاثاء.

أما السواحل المعنية بالرياح والأمواج العالية، فهي كل من ارزيو، مستغانم، تنس، بوهارون، العاصمة، دلس، أزفون. إضافة إلى بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، القالة.