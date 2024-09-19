أمطار رعدية غزيرة بداية من الواحدة زوالا على هذه الولايات

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية بكميات تتعدى 40ملم محليا.

وحسب ذات النشرية تمتد صلاحية النشرية من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 23سا.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من غرداية ،الأغواط ،الجلفة ،مسيلة ،أولاد جلال، المغير، بسكرة، الوادي ،تقرت ،تبسة ،خنشلة باتنة وأم البواقي.

كما حذرت نشرية خاصة من أمطار رعدية متساقطة بين 40/20 ملم قد تصل أو تفوق 50ملم.

وتمتد صلاحية النشرية ابتداءا من يوم غد الجمعة من الساعة 06سا00د الى غاية يوم 21-09-2024 على الساعة 06سا00د.

وتتعلق الولايات بكل من تندوف، بني عباس.