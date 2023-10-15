حذرت، مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، بداية من اليوم.

كما أشار تنبيه من المستوى الأول، إلى الأمطار مرتقبة في كل من ولايات، سيدي بلعباس، تيميمون، الأغواط، تمنراست. إن صالح، اليزي، المنيعة، البيض، سعيدة، النعامة، بشار. وهذا من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثالثة من فجر الاثنين.

رياح وأمواج عالية

كما نبهت المصلحة ذاتها، من رياح قوية مرفوقة بأمواج عالية على العديد من سواحل الوطن.

واشارت المصلحة ذاتها، إلى السواحل المعنية بالرياح هي كل من تنس، بوهارون، العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة. من منتصف النهار إلى غاية الثالثة من فجر الاثنين.

أحوال الطقس خلال 24 ساعة القادمة

وافادت النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، أن خلال 24 ساعة القادمة، سيكون الطقس مختلف من منطقة إلى أخرى. حيث ستشهد ولايات الوطن أجواء متقلبة من أمطار ورياح واستقرار في درجات الحرارة. كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الطقس سيكون مشمسا ورياح تصل إلى 30 كلم/سا، يوم الأحد، على المناطق الشمالية والساحلية، وأمطار على الداخلية الغربية.

وستشهد المناطق الجنوبية، أمطار رعدية على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي. وطقس مشمس على باقي المناطق الأخرى. ورياح تصل إلى 40 كلم/سا مع تطاير الرمال. وعن درجات الحرارة، فستتراوح بين 26 و30 درجة بالمناطق الساحلية. وبين 26 و30 درجة بالمناطق الداخلية. وبين 29 و39 درجة بالمناطق الجنوبية.