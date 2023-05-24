أمطار رعدية غزيرة بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بداية من الساعة التاسعة من الصبيحة لتستمر إلى غاية فجر غد الخميس من مساء اليوم الأربعاء.

كما أشار تنبيه ذاته، إلى أن الولايات المعنية، هي كل من تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، تيارت، الجلفة، المدية. والبليدة الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، البويرة. والمسيلة، برج بوعريريج، سطيف، جيجل، سكيكدة، باتنة. إضافة إلى عنابة، الطارف، سوق أهراس، تبسة وخنشلة، قالمة، أم البواقي، قسنطينة، ميلة.