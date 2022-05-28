أمطار رعدية غزيرة بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا في 5 ولايات جنوبية. كما أشار التنبيه ذاته، إلى أن كميات الأمطار ستتراوح بين 15 إلى 25 ملم.

في حين، ذكرت المصلحة ذاتها، أن الأمطار مرتقبة بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية التاسعة ليلا. أما الولايات المعنية، فهي كل من البيض، النعامة، برج باجي مختار، تمنراست وإن قزام.

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من رياح قوية وأمواج عالية في عديد السواحل الوطنية. كما أشار إلى أن الرياح مرتقبة من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثالثة من فجر الأحد.

في حين، ذكر التنبيه ذاته، أن السواحل المعنية، بالرياح هي كل من دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، القالة.