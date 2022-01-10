أمطار رعدية غزيرة بداية من زوال اليوم على هذه الولايات

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تصل إلى 40 ملم.

وتمتد صلاحية النشرة من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لغاية الساعة الثالثة من صبيحة الغد الثلاثاء.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، المدية و البويرة.

طالع أيضا:

حذّرت نشرية بحرية خاصة للأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها70 كلم/سا على السواحل الوطنية.

وجاء في النشرية أن البحر سيكون هائجا وعلو الأمواج يصل إلى 3,5متر إلى غاية صبيحة يوم غد الثلاثاء على الأقل.

أما السواحل المعنية: القالة،عنابة،سكيكدة،جيجل، بجاية، أزفون، دلس، الجزائر العاصمة، بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، وهران، بني صاف، الغزوات، مرسى بن مهيدي.

طالع أيضا:

رياح قوية تتعدى 50 كلم/سا على هذه السواحل

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، أول أمس السبت، في نشرية بحرية خاصة من هبوب رياح قوية على طول السواحل الوطنية. كما ستصل سرعة الرياح المرتقبة إلى 50 كلم/سا.

في حين سيكون البحر، جد مضطرب و علو الأمواج يصل إلى 3 أمتار إلى غاية صبيحة يوم غد الأحد. أما السواحل المعنية بالرياح، فهي كل من القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس، الجزائر العاصمة. إضافة إلى بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، وهران، بني صاف، الغزوات ومرسى بن مهيدي.

كما نبهت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية، في بعض الولايات الجنوبية من الوطن. كما اشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الرياح تخص كل من ولايتي أدرار وبرج باجي مختار.

في حين ذكر تنبيه الأرصاد الجوية، أن الرياح مرتقبة من الساعة التاسعة صباحا الى غاية التاسعة ليلا من نفس اليوم.

وحذرت نشرية خاصة ثانية من تساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات البرد. وحسب ذات النشرية، فإن كمية الأمطار المرتقبة تصل إلى 50 ملم محليا، ويستمر إلى غاية الساعة 18:00 من اليوم. وتتعلق الولايات المعنية بكل من عنابة، الطارف، سوق أهراس وقالمة.

في حين اشارت مصالح الأرصاد الجوية إلى استمرار تساقط الثلوج على المرتفعات الوسطى التي يزيد علوها عن 1000 متر. والمرتفعات الشرقية التي يتراوح علوها ما بين 800 و900 متر.