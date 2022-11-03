أمطار رعدية غزيرة بداية من زوال غد الجمعة على هذه الولايات

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار غزيرة على 08 ولايات.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من تيزي وزو، بجاية، جيجل وسكيكدة.

وتمتد صلاحية النشرية من الجمعة الساعة 15:00 إلى غاية الساعة 03:00 من صباح السبت. حيث قد تصل كميات الأمطار المتوقعة الى 40 ملم محليا.

كما حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة بداية من السادسة مساء من يوم غد الجمعة إلى غاية السبت السادسة مساء.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من عنابة، الطارف، سوق أهراس وقالمة. حيث قد تصل كميات الأمطار المتوقعة إلى 50 ملم محليا.