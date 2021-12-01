أمطار رعدية غزيرة بداية من ليلة اليوم على هذه الولايات
كشفت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الغربية للوطن ليلة اليوم الأربعاء إلى الخميس.
وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن تساقط الأمطار سيكون بداية من منتصف ليلة اليوم لتستمر إلى غاية صبيحة يوم الخميس على الأقل. بكميات تتعدى 40 ملم محليا
كما ستتساقط الأمطار على ولايات الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، تلمسان ووهران
طالع أيضا
وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد أعلنت عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.
وستستمر الأمطار في التساقط إلى غاية الساعة 09سا من صبيحة اليوم. كما أن كمية الأمطار قد تتعدى 40 ملم محليا.
إضطراب جوي جديد.. عودة الأمطار والثلوج بداية من الخميس
تتوقع مصالح الأرصاد الجوية إستقرارا في حالة الطقس غدا الأربعاء. في انتظار قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية محمّل بأمطار غزيرة وتساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يصل علوها إلى 700 متر.
وحسب النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، فإن الأجواء ستكون صافية ومستقرة طيلة يوم غد الأربعاء، أما يوم الخميس فهناك منخفض للضغط الجوي متمركز بشمال البحر الأبيض المتوسط. ويخص الولايات الشمالية باضطراب جوي محل بأمطار غزيرة تخض الولايات الغربية خلال صبيحة الخميس. لتنتقل الأمطار تدريجيا منتصف النهار إلى الولايات الوسطى وستتعدى 50 ملم محليا. لتصبح أكثر غزارة ليلة الخميس إلى الجمعة.
كما أن الثلوج ستكون حاضرة على المرتفعات التي يترواح علوها مابين 700 و800 متر. بداية من مساء يوم الخميس وتكون أكثر كثافة صبيحة الجمعة على مرتفعات البليدة، البويرة، المدية، سيدي بلعباس، سوق اهراس، معسكر، تيارت، بجاية، تيزي وزو، سطيف، باتنة، تيارت، والجلفة.
أما عن درجات الحرارة المرتقبة إلى غاية يوم الجمعة، فتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء جد باردة بسبب تساقط الثلوج الأيام الفارطة، أين ستسجل 6 درجات تحت الصفر على الولايات الداخلية على غرار البيض، الجلفة، تبارت، باتنة، خنشلة، ميلة، البويرة، البليدة.
كما ستتراوح درجات الحرارة خلال الظهيرة من 2 الى 10 درجات على الولايات الداخلية. ومن 10 الى 12 درجة على الولايات الشمالية وشمال الصحراء. في حين ستصل إلى 22 درجة على باقي الولايات الجنوبية.
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp