أمطار رعدية غزيرة بداية من مساء اليوم على 19 ولاية

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الوسطى والغربية بداية من أمسية اليوم السبت.

وفي تنبيه للأرصاد الجوية، أفادت من خلاله عن تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم. لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأحد. على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس ،معسكر، سعيدة، البيض ،غليزان ،تيارت، الأغواط ،الشلف، خنشلة و باتنة.

كما حذرا في تنبيه ثان من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأحد.

وسيخص تساقط الأمطار ولايات الجلفة ،عين الدفلى ،المدية ،تيبازة ،الجزائر العاصمة ،البليدة، بومرداس و البويرة.

وكانت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، قد أكدت سابقا أن الإضطراب الجوي متواصل ليتحسن شيئا فشيئا مع نهاية عطلة الأسبوع.

وأشارت بن رقطة، إلى أن الإضطراب الجوي يتمثل في انخفاض للضغط الجوي السفلي متمركز على السواحل. غير أنه سيتم تسجيل تحسن تدريجي في الطقس نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت.

كما أعلنت ذات المتحدثة، أن الأمطار ستعود لتتساقط بداية من الأسبوع المقبل على كافة الولايات الشمالية للوطن.

وأشارت إلى الأمطار المتساقطة نهاية الأسبوع بلغت كميتها 95 ملم على مستوى العاصمة، عين البنيان، براقي و القبة. بالإضافة كذلك إلى تسجيل 47 ملم بالحراش و67 ملم بالجزائر ميناء.

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