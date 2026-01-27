أمطار رعدية غزيرة بداية من مساء اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا نهار اليوم الثلاثاء، على عدة ولايات من الوطن.

وأفاد تنبيه للمصالح نفسها، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم. إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الأربعاء.

والولايات المعنية هي: تلمسان، عين تيموشنت، سيدي بلعباس، وهران، مستغانم، معسكر، غليزان، الشلف. تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، تيبازة

تنبيه للأرصاد الجوية يتوقع تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الأربعاء

الولايات المعنية: المدية، البليدة، الجزائر العاصمة، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، قسنطينة، ميلة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور