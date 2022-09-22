أمطار رعدية غزيرة بداية من منتصف النهار على هذه الولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الوسطى والشرقية بداية من منتصف نهار اليوم الخميس.

وحسب تنبيه للأرصاد الجوية، يحذر من تساقط أمطار رعدية تتراوح ما بين 15 و 20 ملم محليا بداية من منتصف نهار اليوم الخميس إلى غاية التاسعة ليلا.

وسيخص تساقط الأمطار ولايات الجزائر العاصمة، برج بوعريريج، بجاية، مسيلة، تيزي وزو، سطيف، الجلفة، قسنطينة. بالإضافة كذلك إلى سكيكدة، جيجل، المدية، بسكرة، بومرداس، البويرة، البليدة، ورقلة، اولاد جلال