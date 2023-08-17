أمطار رعدية غزيرة بداية من منتصف اليوم على 19 ولاية

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية على الولايات الداخلية الشرقية والجنوبية بداية من منتصف نهار اليوم الخميس.

وحسب تنبيه للأرصاد الجوية حذّر من تساقط أمطار رعدية بداية من منتصف النهار إلى غاية التاسعة ليلا من اليوم الخميس. على ولايات تبسة، باتنة،برج بوعريريج ،ام البواقي، خنشلة ،المسيلة ،الجلفة ،تيارت ،الاغواط ،المدية ،البويرة و سعيدة.

وفي تنبيه آخر حذّرت من تساقط أمطار رعدية بداية من منتصف النهار الى غاية منتصف الليل على ولايات إن قزام ،تمنراست، أدرار ،جانت ،إليزي ،برج باجي مختار و إن صالح