أمطار رعدية غزيرة بداية من منتصف نهار اليوم على 37 ولاية

نبّهت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم وإلى غاية فجر غد الأحد.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة، البليدة، المدية، سيدي بلعباس، تيسمسيلت، سعيدة، النعامة، الأغواط.

بالإضافة إلى ولايات معسكر، البيض، عين الدفلى ،غليزان، تيارت، الشلف، تلمسان، البويرة ،برج بوعريريج، باتنة.

وكذا ولايات المسيلة،الجلفة، بسكرة، أدرار ،تمنراست، تندوف، جانت، غرداية، أولاد جلال.

بالإضافة إلى ولايات بني عباس، المنيعة، تيميمون، إليزي، ورقلة، بشار، إن صالح و إن قزام.