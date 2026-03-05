أمطار رعدية غزيرة تتجاوز 50 ملم..رياح وزوابع رملية في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية، وهبوب رياح قوية وزوابع رملية.

وأشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار الغزيرة هي كل من سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو. بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة. معسكر، غليزان، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، البويرة، برج بوعريريج. سطيف، ميلة، قسنطينة، تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، بسكرة، المسيلة، الجلفة، أولاد جلال. المغير، الوادي، تقرت، ورقلة، إليزي، عين صالح.

كما حذرت من هبوب رياح قوية في ولايات تبسة، خنشلة، ام البواقي، باتنة، بسكرة، تيبازة، الشلف، مستغانم. وهران، عين تموشنت، تلمسان، ورقلة، المنيعة، عين صالح، تمنراست.

أما الزوابع الرملية فتخص كل من ورقلة، المنيعة، عين صالح، تمنراست.

في حين، ذكر ديوان الأرصاد الجوية، بالنشرية الخاصة التي وضعها الأمس الأربعاء، حول تساقط أمطار جد غزيرة على العديد من ولايات الوطن. بكميات أمطار تتراوح بين 20 ملم و30 ملم وتصل أو تتجاوز 40 ملم محليا. إلى غاية 10:00 سا صباحا من يوم الخميس.

أما الولايات المعنية بهذه النشرية هي كل من أولاد جلال، المغير، بسكرة، خنشلة، تبسة، باتنة، الجلفة، المسيلة. البويرة، برج بوعريريج، سطيف.

كما ستتراوح كميات الأمطار بين 20 ملم و 30 ملم في كل من تيارت، تيسمسيلت، سعيدة، عين الدفلى، المدية، تيبازة. البليدة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، بجاية. بداية من اليوم الخميس غلى الساعة 01:00 سا وتستمر إلى غاية الساعة 10:00 سا.

في حين، ستتجاوز كمية الأمطار 50 ملم محليا على الولايات الساحلية بداية من الساعة الثالثة صباحا إلى غاية الجمعة 03:00 سا على الأقل. وهذا في كل من تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان.

أما ولايات عين صالح، شمال إليزي، ورقلة، فستتراوح كمية الأمطار فيها بين 20 ملم و 30 ملم. لتستمر إلى غاية الساعة 15:00 سا.