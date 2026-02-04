أمطار رعدية غزيرة تتجاوز 60 ملم بداية من اليوم إلى الخميس

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، بداية من اليوم إلى غاية الخميس، على العديد من ولايات الوطن.

وأشارت المصلحة ذاتها في نشرية خهاصة باللون البرتقالي، إلى أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي كل من مستغانم، الشلف، غليزان، تيسمسيلت، تيارت. وتتراوح كميتها بين 20 ملم و 40 ملم و قد تصل او تتجاوز 50 ملم محليا. لتستمر اليوم الأربعاء 2026 إلى غاية الساعة 23:00 سا.

كما حذر ديوان الأرصاد الجوية ، من تساقط أمطار غزيرة تتراوح بين 30 ملم و 50 ملم و قد تصل او تتجاوز 60 ملم محليا. بداية من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم غد الخميس إلى الساعة 03:00 سا. في كل من تيبازة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، عين الدفلى، البليدة، المدية، البويرة.

ونبهت في نشرية ثانية ، من تساقط أمطار تتراوح بين 20 ملم و 40 ملم. في كل من جيجل، سكيكدة، ميلة، برج بوعريريج، سطيف، شمال المسيلة، باتنة، شمال بسكرة. بداية من اليوم الأربعاء على الساعة 12:00 سا إلى غاية يوم غد الخميس إلى الساعة 03:00 سا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور