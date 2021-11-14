أمطار رعدية غزيرة تتعدى 100 ملم وثلوج على هذه الولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية من إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية والساحلية خاصة، بداية من يوم الإثنين إلى غاية يوم الأربعاء.

وحسب النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، تشير بتساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 100 ملم على الولايات الشمالية خاصة الساحلية منها. على غرار الشلف، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، المدية، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، والبويرة. وتكون أكثر إعتبارا وغزارة يومي الإثنين والثلاثاء فيما ستقل حدة يوم الأربعاء.

وأشارت ذات المصالح، إلى أن هذه الأمطار ستكون بفعل قدوم إضطراب جوي محمل بكتلة هوائية باردة. كما يؤدي إلى تساقط الثلوج على مرتفعات البليدة، المدية وباتنة بداية من ليلة الإثنين.

إضطراب جوي جديد.. وأجواء باردة بداية من 22 نوفمبر

أما فيما يخص التوقعات طويلة المدى، فتشير النماج الرقمية للأرصاد الجوية، أن هناك تسلسل للإضطرابات الجوية على مستوى البحر المتوسط يخص الولايات الشمالية بأمطار غزيرة معتبرة إلى غاية نهاية الشهر.

كما ستخص الأمطار ولايات الجزائر العاصمة، الشلف، تيبازة، بومرداس، وبعض الولايات الساحلية، حيث ستتراوح كمية الأمطار مابين 80 إلى 100 ملم. بالإضافة إلى تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1200 متر.

أما عن درجات الحرارة المرتقبة، فتشير ذات النماذج، أن الأجواء ستكون باردة حيث لن تتعدى درجات الحرارة 120 درجة على الولايات الشمالية، وتحت الصفر بالمناطق الداخلية، و30 درجة بالجنوب.

كما ستشهد السواحل الوطنية هبوب رياح قوية تتعدى 50 كلم/سا تؤدي إلى بحر هائج وأمواج عاتية.

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