أمطار رعدية غزيرة تتعدى 20 ملم في هذه الولايات!

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من أمطار رعدية غزيرة، على المناطق الوسطى والغربية للبلاد.

وذكر الديوان في تنبيه له، أن الولايات المعنية بالأمطار، تلمسان، عين تيموشنت، سيدي بلعباس، النعامة معسكر، غليزان، المدية، الجلفة والمسيلة.

بالإضافة إلى، تيارت، البيض، سعيدة، الاغواط، تيسمسيلت، عين الدفلى، البويرة وتيزي وزو.

وأضاف الديوان، أن أمطار رعدية ستكون بداية من اليوم الأحد إلى غاية فجر غد الإثنين.

وفي ذات السياق، نبهت المصلحة، من استمرار تساقط الأمطار على المناطق الجنوبية والشرقية.

ويتعلق الأمر بكل من ولايات، بسكرة، بشار، غرداية، تمنراست، اليزي، بجاية جيجل، سكيكدة وعنابة، تبسة وخنشلة.

بالإضافة إلى، الطارف، سوق اهراس، قالمة، ام البواقي، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج وباتنة.

وعن صلاحية النشرية، قالت مصالح الأرصاد الجوية، أن الأمطار ستكون بداية من اليوم إلى غاية منتصف الليل.

وستتعدى كمية الأمطار، حسب ذات المصدر، 20 ملم محليا في كل المناطق.

للإشارة، شهدت بعض الولايات، مساء أمس السبت، تساقط أمطار غزيرة، تسببت في تسجيل أضرار بالطرقات أو غلقها جراء ارتفاع منسوب المياه.

ففي ولاية بشار، تسببت فيضانات واد ملياس بإقليم بلدية بني ونيف، في جرف السيارات وكل ما يأتي أمامها.

وأظهرت لقطات فيديو مصورة، السيول وهي تغمر الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين بشار وتندوف بمنطقة ضاية الطيور ببلدية لعبادلة.

أما ولاية البويرة،فقد عرفت المنطقة ارتفاع منسوب المياه بالعديد من أحياء المدينة،بسبب تساقط كميات من الأمطار في الساعات القليلة الأخيرة.

وفي بسكرة، تسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار في غلق الطريق الولائي رقم 60 الرابط بين بلديتي رأس الميعاد وسيدي خالد.