أمطار رعدية غزيرة تتعدى 25 ملم تضرب 22 ولاية مساء اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة ثانية اليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية مساء اليوم.

وحسب ذات المصالح فإن كمية الأمطار تتعدى 25 ملم بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر الى غاية التاسعة ليلا.

وستخص هذه الأمطار ولايات سطيف، ميلة، قسنطينة، باتنة، ام البواقي، خنشلة، تبسة، وسعيدة.

كما ستتساقط الأمطار بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم لتستمر الى غاية منتصف الليل.

وستخص ولايات العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، تيبازة، الشلف، البليدة، عين الدفلى، المدية، البويرة، والمسيلة.

أما بولايات الجلفة، الأغواط تيارت والبيض تساقط الامطار سيكون بداية من الثالثة بعد زوال إلى غاية منتصف الليل.