أمطار رعدية غزيرة تتعدى 30 ملم تضرب 14 ولاية اليوم!

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على المناطق الشرقية والوسطى، وحتى الواحات.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن الأمطار ستخص ولايات الجزائر العاصمة، البليدة ، بومرداس ، تيزي وزو، المدية ، الجلفة ، المسيلة والبويرة

كما أن الأمطار ستسمر في التساقط إلى غاية يوم غد الخميس

وستتعدى كمية الأمطار المتوقعة 30 ملم محليا.

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة على المناطق الشرقية والواحات

ويتعلق الأمر بولايات باتنة ، بجاية ، جيجل ، سطيف، برج بوعريريج ، بسكرة

وأضافت أن الأمطار متوقعة بدء من الساعة 15سا بعد الزوال إلى غاية فجر يوم غد الخميس، وتتعدى كميتها 30 ملم محليا.