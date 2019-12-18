أمطار رعدية غزيرة تتعدى 30 ملم تضرب 25 ولاية اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الوسطى والشرقية اليوم الأربعاء.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية، فقد وضعت تنبيها باللون البرتقالي يخص ولايات بجاية، تيزي وزو، بومرداس، العاصمة، البليدة وتيبازة.

بالإضافة إلى ولايات عين الدفلى، المدية، البويرة، المسيلة والجلفة.

كما وضعت ذات المصالح تنبيها باللون الأصفر يخص ولايات أم البواقي، سوق اهراس، قالمة، الطارف، عنابة، سكيكدة، وميلة.

بالإضافة إلى ولايات قسنطينة، جيجل، سطيف، برج بوعريريج، تيارت، تيسمسيلت والشلف.

وستتساقط الأمطار على هذه الولايات بداية من السادسة صباحا إلى غاية منتصف الليل، وستتعدى كميتها 30 ملم محليا.