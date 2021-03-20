أمطار رعدية غزيرة تتعدى 30 ملم على الولايات الشمالية والجنوبية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على المناطق الشمالية والجنوبية من التراب الوطني.

وستتعدى كمية الأمطار المتوقعة بالولايات الشمالية –حسب ذات المصلحة-، 30 ملم محليا وتستمر إلى السادسة من صبيحة يوم غد الأحد.

وعن الولايات المعنية، هي كل من الشلف، أم البواقي، بجاية، البليدة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سكيكدة، عنابة.

إضافة إلى قالمة، قسنطينة، مستغانم، وهران، بومرداس، الطارف، سوق أهراس، تيبازة، النعامة، عين تموشنت.

وفي المناطق الجنوبية، ستصل كمية الأمطار إلى 15 ملم محليا بداية من الثالثة زوالا إلى السادسة من صبيحة يوم الأحد.

وذكر تنبيه الأرصاد الجوية، أن الولايات المعنية بالأمطار الرعدية، هي كل من بشار، بني عباس.