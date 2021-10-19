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أمطار رعدية غزيرة تتعدى 30 ملم على هذه الولاية

بقلم أمينة داودي
أمطار رعدية غزيرة تتعدى 30 ملم على هذه الولاية
أمطار رعدية
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أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على ولاية جانت اليوم الثلاثاء.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن تساقط الأمطار سيتعدى 30 ملم. بداية من السادسة مساء اليوم الثلاثاء إلى غاية فجر الغد الأربعاء.

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