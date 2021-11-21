أمطار رعدية غزيرة تتعدى 30 ملم على 10 ولايات اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة طيلة نهار اليوم الأحد على الولايات الساحلية للوطن.

وحسب تنبيه لذات المصالح حذرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الساحلية. بكميات تتعدى 30 ملم محليا بداية من منتصف طيلة نهار اليوم وإلى غاية صبيحة الغد الإثنين.

كما أضافت ذات المصالح، أن تساقط الأمطار سيخص ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة والبليدة.

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كما يرتقب عودة الاضطرابات الجوية والأمطار الرعدية المصحوبة بانخفاض درجات الحرارة بداية من اليوم الأحد.

بالمقابل كانت مصالح الأرصاد الجوية، قد أصدرت توقعات طويلة المدى، فحسب النماج الرقمية. تبين أن هناك تسلسل للإضطرابات الجوية على مستوى البحر المتوسط. يخص الولايات الشمالية بأمطار غزيرة معتبرة ورياح.

كما ستخص الأمطار ولايات الجزائر العاصمة، الشلف، تيبازة، بومرداس، وبعض الولايات الساحلية. حيث ستتراوح كمية الأمطار مابين 30 إلى 80 ملم.

أما عن درجات الحرارة المرتقبة، فتشير ذات النماذج، أن الأجواء ستكون باردة حيث لن تتعدى درجات الحرارة 12 درجة على الولايات الشمالية، وتحت الصفر بالمناطق الداخلية، و30 درجة بالجنوب.

هذا وقد أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية بفعل الإضطراب الجوي على السواحل الوسطى والغربية.

بالإضافة إلى ذلك فقد تسببت الأمطار المتساقطة والثلوج بغزارة طيلة الأسبوع الفارط في ارتفاع منسوب المياه، أدى إلى غلق بعض الطرقات والمحاور الرئيسية وإزدحام مروري خانق. مما حتم على مصالح الحماية المدنية التدخل لحل الطرقات للمواطنين.

كما دعت المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين للرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر، خاصة عند تردي الأحوال الجوية. والذي يميزه تساقط أمطار غزيرة قد تؤدي اإلى وقوع ضحايا جراء الفيضانات او السيول الجارفة.

وحذرت المديرية المواطنين من قطع السيول والوديان، والسباحة في مجرى السيول وتفادي قطع السيول الجارفة بالسيارات والإبتعاد عن الوديان وحوافها.

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