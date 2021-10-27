أمطار رعدية غزيرة تتعدى 30 ملم على 15 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا على الولايات الداخلية والجنوبية اليوم الأربعاء.

وحسب تنبيه لذات المصالح فإن أمطار رعدية غزيرة ستتعدى 30 ملم محليا. كما أن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم ويستمر إلى غاية منتصف الليل

وبالمقابل ستتساقط الأمطار على ولايات سيدي بلعباس، الأغواط، برج بوعريريج، بني عباس، المسيلة، تيارت، باتنة، الجلفة، تلمسان، البيض، خنشلة، بسكرة، سعيدة، النعامة وبشار

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من جهتها حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة على 9 ولايات إلى غاية اليوم الأربعاء. وحسب ذات النشرية تتعلق الولايات المعنية بكل من بشار، النعامة، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، تيارت، الأغواط. كما ستصل كمية الأمطار المتوقعة إلى 40 ملم محليا.

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خسائر كبيرة خلفتها سيول الأمطار في عديد الولايات

لكن بالمقابل، تسببت الأمطار المتساقطة بغزارة خلال الأيام الماضية، في حدوث سيول وفيضانات أدت إلى فقدان 3 أشخاص وخسائر مادية معتبرة.

وبالتالي فإن كمية الأمطار المتساقطة كانت فوق معدلها حيث سجلت على بلدية درارية حوالي 144 ملم. الذي يعتبر رقم قياسي أكثر من تلك المسجلة في بوزريعة خلال فيضانات باب الوادي سنة 2001 والتي بلغت 132 ملم. بالإضافة إلى عين البنيان 126 ملم. بابا حسن 100 ملم. القبة 88 ملم.

وسجلت خروبة 76 ملم، تافورة 64 ملم، برج الكيفان 63 ملم، بالإضافة إلى باب الزوار 41 ملم، رويبة 28 ملم، عين طاية 23 ملم.

لكن في المقابل، تم تسجيل معدلات تساقط كبيرة بالمناطق الغربية للعاصمة مقارنة بالشرقية. وفور تلقي النجدة تم تسخير مجهودات من طرف الحماية المدنية، أسروت، الاشغال العمومية والموارد المائية مجندة لمواجهة التقلبات الجوية.