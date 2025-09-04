إعــــلانات
أمطار رعدية غزيرة تتعدى 30 ملم في هذه المناطق!

بقلم أمينة داودي
أمطار رعدية غزيرة تتعدى 30 ملم في هذه المناطق!
  • 2377
  • 0

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الجنوبية للوطن بداية من اليوم الخميس.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح باللون البرتقالي، حذّرت من أمطار غزيرة على ولايات تمنراست، عين قزام، برج باجي مختار، جانت. حيث تتراوح كمية الأمطار بين 20 ملم و 30 ملم.

كما أن تساقط الأمطار سيكون بداية من اليوم الخميس على الساعة 15:00 إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 06:00.

