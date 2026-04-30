أمطار رعدية غزيرة تتعدى 40 ملم في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية، على العديد من ولايات الوطن.

وحسب نشرية خاصة للمصلحة ذاتها، فإن الأمطار مرتقبة بداية من الساعة 06:00 الى غاية الساعة 15:00 من يوم غد الجمعة. وهذا في كل من المدية، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف. بكميات بين 20 و30 ملم محليا.

وفي نشرية خاصة ثانية، توقعت الأرصاد الجوية تساقط أمطار رعدية بداية من الساعة 06:00 إلى غاية الساعة 23:00 من يوم غد الجمعة. في كل من الجلفة، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف. ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، باتنة، خنشلة، أم البواقي، تبسة، أولاد جلال، بسكرة، المغير، تقرت، الوادي. بكميات قد تتعدى 40 ملم.

