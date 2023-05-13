أمطار رعدية غزيرة تتعدى 30 ملم ورياح قوية بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على العديد من ولايات الوطن. كما ستتراوح كميات الأمطار من 20 إلى 30 ملم محليا بداية من الصبيحة إلى غاية مساء اليوم.

وذكرت المصلحة ذاتها في نشرية خاصة باللون البرتقالي، أن الولايات المعنية بالأمطار الغزيرة هي كل من العاصمة، عين الدفلى. تيبازة، المدية، البويرة، بومرداس.

وفي تنبيه من المستوى الاول، حذرت الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية فجر الاحد، وهذا في كل من الولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، البويرة. برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة. سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة ، باتنة، المسيلة، الجلفة، الأغواط، البيض.

في حين، حذرت ذات المصلحة من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأحد. وهذا في كل من الولايات النعامة البيض الأغواط غرداية المنيعة تيميمون بشار بني عباس أدرار و تندوف.