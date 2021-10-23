أمطار رعدية غزيرة تتعدى 40 ملم بداية من الثالثة زوالا

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، اليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد في بعض الولايات. وحسب المصلحة ذاتها، فإن كمية الأمطار المرتقبة ستتعدى 40 ملم محليا.

وأضافت النشرية ذاتها، أن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة 15:00 وتستمر إلى غاية الساعة 09:00 من صبيحة الأحد. وعن الولايات المعنية هي كل من تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل. برج بوعريريج، سطيف وميلة.

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وفي سياق ذاته، نبّه الديوان من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد تتعدى 30 ملم محليا بـ7 ولايات أخرى.

وسيكون تساقط الأمطار، بداية من الساعة 15:00 وتستمر إلى غاية الساعة 23:00 ليلا. أما الولايات المعنية هي كل من تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، عين الدفلى، المدية والمسيلة.

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