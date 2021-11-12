أمطار رعدية غزيرة تتعدى 40 ملم على 10 ولايات اليوم
أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 40 ملم محليا على الولايات الوسطى للوطن.
وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن تساقط أمطار رعدية غزيرة سيكون بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة إلى غاية صبيحة يوم غد السبت على الأقل.
كما ستتساقط الأمطار على ولايات الجزائر العاصمة، غليزان، تيبازة، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين الدفلى، البليدة، بومرداس والمدية.
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أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية بداية من يوم الجمعة
تتوقع مصالح الأرصاد الجوية قدوم إضطراب جوي آخر محمل بتساقط أمطار رعدية غزيرة بداية من أمسية الجمعة. على كافة الولايات الشمالية للوطن. بعد الصفاء المؤقت في حالة الطقس اليوم.
وحسب النماذج الرقمية الخاصة بمصالح الأرصاد الجوية. فإن هناك إضطراب جوي آخر سيخص الولايات الشمالية بداية من يوم الجمعة، ويستمر طيلة أيام الأسبوع
كما تتوقع ذات المصالح، أن يكون الإضطراب الجوي محمل بأمطار رعدية غزيرة تتعدى 70 ملم بداية من ليلة الجمعة على المناطق الساحلية وقرب ساحلية الشرقية والوسطى والغربية.
ويأتي الإضطراب الجوي بسبب منخفض الضغط الجوي على البحر المتوسط بداية من الجمعة، على سواحل الجزائر العاصمة، البليدة، البويرة، بومرداس، المدية، بجاية، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، عنابة، سوق اهراس، تنس، مستغانم ، وتيارت
أما بالنسبة للرياح، فأكدت ذات المصالح، أن الولايات الشمالية خاصة الوسطى والشرقية ستشهد هبوب رياح قوية تتعدى 60 كلم. الأمر الذي يؤدي إلى بحر هائج وأمواج تتعدى المترين.
في حين درجات الحرارة، ستبقى في معدلها الفصلي اليوم الجمعة حيث لن تتعدى 22 درجة على الولايات الشمالية، و35 درجة بالجنوب.
كما ستعرف درجات الحرارة إنخفاضا ملحوظا بداية من يوم السبت بسبب الإضطراب الجوي. حيث لن تتعدى 17 درجى على المناطق الساحلية، ودرجة واحدة تحت الصفر ببعض المناطق الداخلية.
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