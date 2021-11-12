أمطار رعدية غزيرة تتعدى 40 ملم على 10 ولايات اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 40 ملم محليا على الولايات الوسطى للوطن.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن تساقط أمطار رعدية غزيرة سيكون بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة إلى غاية صبيحة يوم غد السبت على الأقل.

كما ستتساقط الأمطار على ولايات الجزائر العاصمة، غليزان، تيبازة، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين الدفلى، البليدة، بومرداس والمدية.

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