أمطار رعدية غزيرة تتعدى 40 ملم على 19 ولاية مساءََ
أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الغربية والوسطى بداية من ليلة اليوم الثلاثاء.
وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن أمطار رعدية ستتساقط على الولايات الغربية والوسطى بداية من التاسعة من ليلة اليوم الثلاثاء إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء بكميات تتعدى 40 ملم محليا.
كما ستتساقط الأمطار على ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس، البليدة، المدية، سيدي بلعباس، تيسمسيلت، غليزان.
بالإضافة إلى ولايات تيارت تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين تموشنت، عين الدفلى، تلمسان، سعيدة، البويرة، معسكر، و وهران
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كما يرتقب عودة الاضطرابات الجوية والأمطار الرعدية المصحوبة بانخفاض درجات الحرارة طيلة هذا الأسبوع.
بالمقابل كانت مصالح الأرصاد الجوية، قد أصدرت توقعات طويلة المدى، فحسب النماج الرقمية. تبين أن هناك تسلسل للإضطرابات الجوية على مستوى البحر المتوسط. يخص الولايات الشمالية بأمطار غزيرة معتبرة ورياح. وذلك على ولايات الجزائر العاصمة، الشلف، تيبازة، بومرداس، وبعض الولايات الساحلية. حيث ستتراوح كميتها مابين 30 إلى 50 ملم.
أما عن درجات الحرارة المرتقبة، فتشير ذات النماذج، أن الأجواء ستكون باردة حيث لن تتعدى درجات الحرارة 12 درجة على الولايات الشمالية، وتحت الصفر بالمناطق الداخلية، و30 درجة بالجنوب.
هذا وقد أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية بفعل الإضطراب الجوي على السواحل الوسطى والغربية.
بالإضافة إلى ذلك فقد تسببت الأمطار المتساقطة والثلوج بغزارة طيلة الأسبوع الفارط في ارتفاع منسوب المياه، أدى إلى غلق بعض الطرقات والمحاور الرئيسية وإزدحام مروري خانق. مما حتم على مصالح الحماية المدنية التدخل لحل الطرقات للمواطنين.
كما دعت المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين للرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر، خاصة عند تردي الأحوال الجوية. والذي يميزه تساقط أمطار غزيرة قد تؤدي اإلى وقوع ضحايا جراء الفيضانات او السيول الجارفة.
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