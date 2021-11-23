أمطار رعدية غزيرة تتعدى 40 ملم على 19 ولاية مساءََ

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الغربية والوسطى بداية من ليلة اليوم الثلاثاء.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن أمطار رعدية ستتساقط على الولايات الغربية والوسطى بداية من التاسعة من ليلة اليوم الثلاثاء إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء بكميات تتعدى 40 ملم محليا.

كما ستتساقط الأمطار على ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس، البليدة، المدية، سيدي بلعباس، تيسمسيلت، غليزان.

بالإضافة إلى ولايات تيارت تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين تموشنت، عين الدفلى، تلمسان، سعيدة، البويرة، معسكر، و وهران

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