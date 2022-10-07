أمطار رعدية غزيرة تتعدى 40 ملم على 22 ولاية اليوم

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة أحيانا ببرد على الولايات الداخلية للوطن اليوم الجمعة.

وحسب النشرية فإن كمية الأمطار المتوقعة تصل إلى 40 ملم محليا، وتستمر إلى غاية منتصف النهار.

وسيخص تساقط الأمطار، ولايات البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة، تيسمسيلت، تيارت، غيليزان، معسكر، و سعيدة.

كما حذرت ذات المصالح في تنبيه لها من تساقط أمطار رعدية تصل إلى 30 ملم محليا.بداية من منتصف النهار إلى غاية السادسة مساء. على ولايات سيدي بلعباس، سوق اهراس، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، قسنطينة، سكيكدة، خنشلة، بسكرة، أولاد جلال، و غرداية