أمطار رعدية غزيرة تتعدى 40 ملم على 23 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة، تتعدى كميتها 40 ملم محليا، على الولايات الشمالية للوطن طيلة نهار اليوم الأحد.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن تساقط الأمطار سيكون بداية من التاسعة صباح اليوم الأحد إلى غاية فجر يوم غد الإثنين.

كما ستتساقط الأمطار على ولايات الجزائر العاصمة، الشلف، تيبازة، البليدة، المدية، تيسمسيلت، عين الدفلى، تيارت، تيزي وزو.

بالإضافة كذلك إلى ولايات البويرة، ميلة، قسنطينة، قالمة، بومرداس، بجاية. ناهيك عن ولايات برج بوعريريج، سطيف، جيجل، سوق اهراس، أم البواقي، عنابة، الطارف، وسكيكدة.

إضطراب جوي جديد محمل بأمطار وثلوج بداية من اليوم

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية قدوم إضطراب جوي نشيط قادم من شمال شرق أوروبا على الولايات الشمالية للوطن محمل بهواء بارد وأمطار غزيرة وثلوج خاصة على الولايات الشرقية والوسطى.

وأضافت ذات المصالح أن توقعات الطقس بداية من يوم الأحد إلى غاية الثلاثاء ستكون الأجواء ممطرة مع تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية

كما ستكون الأمطار أكثر غزارة ليلة الأحد إلى صبيحة الغد الإثنين، وتساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها 1000 متر اليوم الأحد لينزل مستوى تساقط الثلوج يوم الإثنين ويخص مرتفعات البليدة، المدية، البويرة، سطيف، برج بوعريريج، سوق اهراس، قالمة، تيزي وزو، بجاية ويكون أكثر كثافة ليلة الإثنين إلى الثلاثاء.

رياح قوية وأمواج تصل إلى 6 أمتار

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم في الساعة طيلة نهار اليوم الأحد. غير أنه ومع توغل الإضطراب الجوي مساء اليوم ستزيد سرعة الرياح ويكون البحر شديد الهيجان صبيحة الغد الإثنين خاصة على السواحل الوسطى والشرقية. أين ستتراوح علو الأمواج متابين 4 إلى 6 أمتار يوم غد.

سلسلة من الإضطرابات الجوية طيلة الأسبوع

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد الولايات الشمالية للوطن خاصة الشرقية والوسطى سلسلة من الإصضطرابت الجوية. حيث ستستمر الأمطار في التساقط إلى غاية ليلة الإثنين. وستكون الأجواء صافية ومستقرة يومي الثلاثاء والأربعاء. كما سيدخل إضطراب جوي آخر يوم الخميس محمل بأمطار وثلوج إلى غاية يوم السبت المقبل.