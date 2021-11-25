أمطار رعدية غزيرة تتعدى 40 ملم على 6 ولايات اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الغربية للوطن طيلة نهار اليوم الخميس

وحسب تنبيه لذات المصالح، يحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الغربية تتعدى 40 ملم محليا. وتستمر إلى غاية الساعة السادسة مساء اليوم الخميس.

كما ستتساقط الأمطار على ولايات عين تموشنت، مستغانم، وهران، غليزان، الشلف ومعسكر.

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تتوقع مصالح الأرصاد الجوية قدوم إضطراب جوي آخر نشيط الفعالية محمّل بأمطار غزيرة وثلوج كثيفة بداية من أمسية يوم الجمعة على كافة الولايات الشمالية للوطن.

وحسب توقعات ذات المصالح، فإن الأجواء المرتقبة بداية من يوم الخميس إلى غاية يوم السبت فستكون من صافية إلى مغشاة بسحب سفلى تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المتفرقة غدا الخميس. بينما يوم الجمعة فالأجواء صافية ومستقرة خلال الصبيحة على الولايات الشرقية والوسطى، في حين ستبقى الأجواء مغشاة على الولايات الغربية.

وتتوقع ذات المصالح، أن الوضعية الجوية ستتغير بداية من أمسية يوم الجمعة بسبب قدوم إضطراب جوي قوي ونشيط الفعالية بسبب منخفض للضغط الجوي على البحر الأبيض المتوسط، محمل بأمطار وثلوج. أين ستكون الأجواء ممطرة مع تساقط ثلوج على المرتفعات التي تفوق 1000 متر

أما يوم السبت فالأجواء غائمة وممطرة وباردة على كل ولايات الوطن مع تساقط ثلوج على مرتفعات التي تتجاوز 900 متر. ويتراوح سمكها مابين 10 و15 سنتمتر، خاصة على مرتفعات البيض، تيارت والنعامة

وكشفت ذات التوقعات، أن درجات الحرارة ستعرف إنخفاضا ملحوظا. حيث ستصل إلى 6 درجات تحت الصفر خلال الصبيحة على الولايات الداخلية يومي الجمعة والسبت. بينما في الظهيرة فتتراوح درجات الحرارة مابين 2 إلى 8 درجات على الولايات الداخلية. ومابين 12 إلى 20 درجة على الولايات الشمالية. في حين تتراوح مابين 12 و30 درجة بالجنوب.

وعن توقعات طويلة المدى ومن يوم الخميس إلى غاية الأحد 5 ديسمبر، ستكون الأجواء باردة وممطرة يومي الجمعة والسبت، في حين تبقى الأمطار من غزيرة إلى متفرقة يومي الأحد والإثنين على الولايات الشمالية للوطن ليعود الإستقرار بعدها