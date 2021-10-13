أمطار رعدية غزيرة تتعدى 40 ملم على 7 ولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 40 ملم اليوم الأربعاء

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، فإن الأمطار ستتساقط على ولايات جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف قسنطينة، قالمة وسوق أهراس

كما أن تساقط الأمطار سيكون بداية من 21:00 سا اليوم الأربعاء إلى غاية 09:00 من صبيحة الغد الخميس.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp