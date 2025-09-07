إعــــلانات
أمطار رعدية غزيرة تتعدى 40 ملم في هذه المناطق!

بقلم أمينة داودي
حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الغربية والداخلية الغربية.

وفي نشرية خاصة باللون البرتقالي، حذّرت من تساقط أمطار على ولايات بني عباس، بشار، النعامة. البيض، سعيدة، سيدي بلعباس.

وستتراوح كمية الأمطار المتساقطة بين 20 ملم و 30 ملم وتصل أو تتجاوز 40 ملم محليا بداية من اليوم على الساعة 12:00 إلى غاية يوم غد الإثنين على الساعة 03:00 صباحاً.

