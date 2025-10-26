أمطار رعدية غزيرة تتعدى 40 ملم في هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على الولايات الشمالية للوطن اليوم الأحد.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذّرت من تساقط أمطار بكميات تصل إلى 40 ملم. بداية من الساعة التاسعة من مساء اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد الإثنين.

وسيخص تساقط الأمطار ولايات عين تموشنت، وهران، مستغانم، معسكر، غليزان، الشلف، تيبازة، البليدة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل و سكيكدة.

